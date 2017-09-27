Ярош назвал самый большой вызов для Украины

Нерешительность нашего руководства может может привести, например, к имплементации Минских договоренностей, говорит Ярош.

Дмитрий Ярош. Facebook.com

На сегодняшний день самый большой вызов для Украины — это война.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, командир УДА, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу"

"Нерешительность, мягкотелость нашего (украинского — ред.) политического руководства может привести, например, к имплементации тех же самых Минских договоренностей. А это — одна из самых больших угроз для существования государства, кроме войны, кроме непосредственно военных действий. Потому что ввести этот антигосударственный, по сути, массив, часть "ваты" в структуры власти и сделать все остальное, что предусмотрено Минскими соглашениями, все эти особые статусы и так далее — значит заложить мину, которая разорвет государство", — сказал Дмитрий Ярош.

По его словам, никто это терпеть не будет.

"Однозначно, мы не будем терпеть, когда эта сволочь придет и начнет снова влиять на украинскую политику, как внутреннюю, так и внешнюю. И они тоже не будут сидеть тихо, это тоже понятно. Это начнет качать ситуацию внутри государства — и она опять взорвется. Мы просто оттянем время. Я очень надеюсь на то, что у политического руководства государства хватит здравого смысла этого не делать.

То есть в "Минск" можно играть. Можно говорить, мол, да, когда-то мы имплементируем — чтобы оттянуть время, как я вижу. Выиграть время, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны, а потом зайти и зачистить всю ту гадость, которая там с оружием в руках воюет против Украины. Такой путь я бы еще понимал. Я надеюсь, так оно и будет... ", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Ярош рассказал, в каком случае возможна победа над Россией