Ярош о блокаде Донбасса: это удар по "украинскому олигархату"

По мнению Яроша, силовой фактор для деблокирования этих путей сообщения, использовать нельзя.

Дмитрий Ярош. Скриншот

Украинское правительство должно подготовить план разрыва торговых отношений не только с оккупированными территориями Донбасса , но и с Россией.

Такое мнение высказал народный депутат, экс-руководитель организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош в интервью Gazeta.ua.

"Мы с самого начала боевых действий последовательно выступали за полный разрыв каких-либо экономических отношений не только с оккупированными территориями, но и с Российской Федерацией как страной-агрессором. Это абсолютно логично, потому что во время войны какая-либо торговля не оправдывается. Включая и то, что люди останутся без тепла", — сказал Ярош.

Он также добавил, что его движение ("Державницька ініціатива Яроша". — Ред.) помогает участникам блокады и всем тем, кто нуждается в медицинском обеспечении.

"Я дал команду нашим госпитальерам, чтобы при необходимости они предоставляли помощь всем в независимости от того, блокирует ли этот человек железнодорожное или автомобильное сообщение, является ли он нацгвардейцем или полицейским. Потому что нас много делать. Нам нельзя допускать этого разделения", — сообщил Ярош.

По его мнению, большим плюсом блокады торговли с оккупированными территориями является то, что она представляет собой "удар по украинскому олигархату".

"Необходимо искать что-то такое, что общество объединяет. Иначе Россия нас раздавит, если каждый в свой угол что-то будет тянуть. Поэтому морально мы поддерживаем блокировщиков. Хотя сама методология мне кажется неправильной. Иначе все это нужно было делать, с минимальными потерями для государства и экономики. Хотя есть один огромный плюс — удар по украинскому олигархату. Потому что пока существуют олигархи, до тех пор украинское государство украинским по сути не будет", — сказал Ярош.

По мнению Яроша, силовой фактор для деблокирования этих путей сообщения, использовать нельзя.

"Относительно выхода из ситуации, здесь простых решений не существует. Необходимо вести переговоры. Как только прольется хоть капля крови, это может перерасти в гражданский конфликт. Должен быть четкий план, представленный обществу, что есть страна-агрессор, сейчас мы зависимы в определенных точках от России или оккупированных территорий. Но мы планируем на этой неделе сделать одно, на следующей - другое. Чтобы люди понимали, что мы идем к полной самостоятельности и независимости от поставок того же антрацита", — подытожил Ярош.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины.

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Видео: Gazeta.ua.