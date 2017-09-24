Ярош рассказал, в каком случае возможна победа над Россией

Пока будет существовать Россия, Украине очень важно иметь добровольческое движение, добровольческую тероборону.

Дмитрий Ярош.

Победа над таким монстром, как Российская империя , возможна только в одном случае — когда будут мобилизованы ресурсы всего украинского народа, а не только его части, которая находится в Вооруженных силах Украины.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, командир УДА, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью Апострофу.

По его словам, добробаты по всеобщему признанию внесли весомый вклад в борьбу с российско-террористическими войсками на Востоке Украины.

".. мы предлагали — и предлагаем далее — законопроект о добровольческом движении, которое можно было бы построить на лучших европейских традициях. Построить — и ввести в систему обороны и безопасности государства. Мы же не выступаем за полную анархию и понимаем, что после той же самой войны не будет уже потребности в этих подразделениях. Но потребность в таких людях все же будет. Россия же пока никуда не денется. Когда она еще развалится. А в том, что она развалится, я не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, когда это произойдет... И пока будет существовать Россия, нам стратегически важно иметь добровольческое движение, добровольческую территориальную оборону, которая могла бы в случае широкомасштабной агрессии — что до сих пор очень возможно — стать надежным помощником и опорой для Вооруженных сил Украины", — считает Ярош.

Он также напомнил, что неоднократно говорил, что ситуация в ВСУ по обеспечению, по уровню боеспособности, по другим показателям намного лучше, чем была в 2014 году. Но до этого армию уничтожали в прямом смысле этого слова.

"Вместе с тем, говорит нардеп, есть и негативы. И эти негативы проявляются как на передовой, так и в тылу. Это и недостаточная подготовка личного состава. Это и бюрократия — совковая бюрократия, которая уничтожает ВСУ. Это и подбор офицеров. Ведь офицер — это человек чести, прежде всего. Они преимущественно сейчас не людей чести подбирают, для которых самое главное — освобождение земли (ибо перед любым военным именно такая задача должна была стоять). На первый план выходят уже чиновники в погонах — так могу описать состояние этих офицеров. И такие офицеры выполнят любое распоряжение.

Вот недавно один офицер высокого ранга сказал одному из моих командиров: "А где я на гражданке такую зарплату найду?" Люди думают уже совсем не так, как должны думать на самом деле. И такие процессы могут уничтожить армию. И те подвижки, которые произошли с помощью народа в первую очередь (то же волонтерское движение организовывало армию прежде всего, а не государство; это уже потом немножко изменилась ситуация), все предыдущие достижения могут быть сейчас ликвидированы. И ничего хорошего из этого всего тогда не получится. Только опора на силы народа — это единственная возможность противостоять тем угрозам, которые идут от Российской Федерации. Вот почему это очень и очень необходимо", — подчеркнул Ярош.

Напомним, Ярош считает, что Украина могла выиграть войну еще в 2014 году, если бы тогда ввели военное положение.