"Йоббикам" тут не место. В Украину не пустили венгерского политика из фашистской партии

В 2014 году Кристина Морваи посещала ОРДЛО и выражала поддержку самозваному "руководству" этих территорий.

Кристина Морваи alfahir.hu

Сотрудникине пропустили в Украину депутата Европарламента от венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Кристину Морваи, которой Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года.

Об этом помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook.

"Около 15 часов на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы выявили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года. Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Морваи Кристина (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска "Лужанка". Во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении этого лица", — рассказал он.

Слободян напомнил, что в 2014 году венг Кристина Морваи ерский политик посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самозваному "руководству" этих территорий.

Морваи вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания для ограничения в праве въезда в Украину, подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, ранее этом аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал интервью "Главреду", что фашистская партия "Йоббик" стала рупором Кремля в Европе.

фото: alfahir.hu