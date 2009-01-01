Ющенко объяснил, чего остерегается Путин, и с чем пойдет на выборы президента

Ющенко считает, что Путин остерегается двух вещей.

Виктор Ющенко facebook.com/president.ukraine

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что россиянам нужен царь. Это их ментальность И во время президентских выборов в РФ Владимир Путин будет выставлять на повестку дня непродуктивные и искусственные вопросы, которые будут эффективно работать на их сознание.

Такое мнение высказал он в интервью Сегодня, отвечая на вопрос, пойдет ли Путин на очередную эскалацию в Украине в погоне за политическими баллами перед выборами, или ему выгоден статус-кво.

"Россиян, которые очень часто исповедует рабство, или худшую его форму —крепостничество. Которые не дышат свободой, готовые ментально на много жертв. Им свобода не нужна. Им нужен царь. Это 21 столетие, но есть такая философия. И мы с ней практически ничего не поделаем. Это ментальность, которая, я думаю, плохо работает на Россию, и политика Путина, я думаю, делает плохую услугу России. Но есть и вторая вещь, которой он остерегается. Вещь, которая больше от нас зависит. Это солидарность Европы, в частности, и мира на ту политику, которую он проводит. Как политику опасную", — считает он.

Ющенко также считает, что Путин остерегается двух вещей.

"Вещь первая – консолидированной реакции собственного народа на ту бесовскую политику, которую он проводит. Но учитывая, что в России работает целая система атак на психологию человека, думаю, такого пробуждения скоро еще не будет", — отметил экс-президент.

Напомним, Ющенко развенчал миф о "величии" Путина и объяснил, почему был оккупирован Крым и Донбасс.