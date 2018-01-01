Ющенко сказал, чего боятся Путин и его соратники

РФ экономически слабая, подчеркнул бывший украинский лидер.

Путинская политика боится, чтобы против нее не выступили солидарно десятки страны, отметил Виктор Ющенко УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не стала говорить одним голосом.

Украина цену российской политики, возможно, чувствует лучше всех в Европе, рассказал экс-президент страны Виктор Ющенко в интервью ВВС.

"Четыре года назад Россия аннексировала Крым и завела своих солдат... Ни в одной стране Европы ни один президент слова не сказал в защиту Украины. Ни один дипломат не был выставлен за дверь из-за оккупационной российской политики", — отметил собеседник.

По его словам, "путинская политика боится одного, чтобы против нее не выступили солидарно десятки страны". "Почему история о высылке российских дипломатов (из-за отравления в Британии бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери — Ред.) так поразила Россию? Не потому, что есть физический вред, а потому, что это морально девальвирует перед всем миром то, что делает Путин и его окружение", — добавил бывший украинский лидер.

Ющенко подчеркнул, что "Россия имеет валовой продукт меньше Нидерландов, Россия экономически слабая, но на этом фоне ее финансовая жила основана на нефти и газе". "82% нефти и газа России продается в Европу", — подчеркнул политик.

"В европейском балансе поставки России составляют 30%. У меня вопрос к рядовому европейцу — чувствуют ли они, что каждая тонна российской нефти является единственным источником финансирования путинской политики и войн?", — спросил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что РФ перечеркнула Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с нашим государством своими действиями, в частности, захватом Крыма.