"Ювелирная" политика. Почему Украине придется долго урегулировать конфликт на Донбассе

Рассчитывать, что постконфликтные травмы быстро заживут, не приходится, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

В случае возвращенияв состав Украины регион еще долго будет бурлить и подогревать сепаратистские мятежи.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"На этот вопрос дал очень хороший ответ первый украинский президент г-н Кравчук: "Российская политика всегда была и будет антиукраинской". Это — исторический факт. В принципе, Россия закинула такие "якоря" практически во всех постсоветских республиках с целью не выпустить их из орбиты своего влияния", — напомнил военный эксперт.

"Об этом говорят, в частности, "замороженные" конфликты на территории Молдовы, Грузии, Азербайджана, Украины. Сам термин "замороженный конфликт" говорит о том, что в любой удобный момент он может быть "разморожен" тем, кто его "замораживал". То есть конфликт, который якобы был введен в спокойное русло, возвращается на предыдущую стадию его интенсивного проведения", — говорит директор военных программ Центра Разумкова.

"Поэтому Украине, зная Россию, необходимо настраиваться на продолжительный этап урегулирования конфликта на Донбассе, ведь он касается не только территории этого региона, он прошелся катком по судьбам миллионов людей, надолго искорежив их. Рассчитывать, что постконфликтные травмы быстро заживут, не приходится. И это еще одна причина достаточно долгого периода постконфликтного выздоровления", — поделился мнением эксперт.

"Лекарств для его сокращения нельзя сказать, что нет, но их достаточно мало, и они требуют "ювелирной" политики в отношении пострадавших людей. Насколько с этим справится Украина, настолько длительным будет этот период. Ведь "пациентами" будут и родственники погибших, и дети, прошедшие обучение уже по российским учебникам, и те, кто изначально не воспринимал себя без "колорадской ленточки", — резюмировал Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о российском "якоре" в Украине и объяснил, зачем Москве нужен Донбасс.

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