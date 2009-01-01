"За базар нужно отвечать". Москаль пригрозил Савченко судом за обвинения в контрабанде

Месяц прошел, никаких доказательств нет, подчеркнул глава Закарпатской ОГА.

Геннадий Москаль Главред

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль подаст в суд на народного депутата Надежду Савченко, если она до понедельника не предоставит убедительные доказательства контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз.

Об этом Москаль написал на своей странице в Facebook.

"28 августа нардеп Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила меня и Павла Жебривского в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза. А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ. Месяц прошел, никаких доказательств нет. Видимо, уважаемая народная избранница думает, что можно прийти в студию и нести в прямом эфире всякую глупость, которая взбредет ей в голову. Но это не так", — заявил Москаль.

"Если до понедельника в Генпрокуратуре или СБУ не будет никаких убедительных доказательств "контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз" через Жебривского и Москаля, я обращусь в суд и привлеку Савченко к ответственности за клевету. Как говорят на Донбассе, "за базар нужно отвечать"!", — заключил закарпатский губернатор.

Напомним, ранее Савченко предложила Украине вести с Россией "звездные войны".