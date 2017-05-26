"За две недели". Волонтер рассказал, когда ВСУ могут зачистить оккупированный Донбасс

Если России уберет свои войска из Донбасса, то Вооруженные силы Украины вернут ОРДЛО в течение дух недель.

Силы АТО на Донбассе Reuters

Подконтрольные боевикам ЛДНР территории Донбасса вернутся в Украину, как только Россия прекратит поддержку незаконных вооруженных формирований.

Об этом волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил в своей колонке для "Апострофа".

"Сейчас наступлению мира на Донбассе мешает наличие там российских войск", — отметил он.

Волонтер подчеркнул, что если России уберет свои войска из Донбасса, то Вооруженные силы Украины вернут ОРДЛО в течение дух недель.

"Уберите оттуда российские войска, и силы АТО даже с нынешним обеспечением зачистят Донбасс за две недели", — сказал Дейнега.

Напомним, ранее Турчинов определил, сколько Украине нужно времени, чтобы полностью "очистить" Донбасс.