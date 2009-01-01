За коррупцию — конфискация, тюрьма и расстрел. Почему украинцы стали нетерпимы к чиновникам

Как показали два Майдана, события в нашей стране носят взрывоопасный характер, говорит Виктор Небоженко

Обозреватель

Социальная и экономическая политика нынешних властей Украины привели к тому, что в последние годы в стране резко возросли протестные настроения, а сами рядовые украинцы стали намного нетерпимее к вороватым политикам.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Я провожу регулярно социологические исследования. Скажу честно: мы не научились предсказывать "социальные взрывы". Готовых выступить в защиту своих прав, свобод и против действующей власти в стране не более 9-12%. Но, как показали два Майдана, события носят взрывоопасный характер, и тогда к этой небольшой группе агрессивно настроенных оппонентов власти присоединяются пассивные", — говорит социолог.

"Могу точно сказать, исходя из данных моих многочисленных исследований, что растет внутренняя агрессия населения по отношению к представителям власти. Во-первых, практически нет ни одного органа власти, который бы пользовался авторитетом и доверием у населения. А, во-вторых, что более страшно, когда мы спрашиваем людей, что нужно сделать с теми чиновниками, депутатами, министрами, которые воруют, заняты в коррупции, то в основном респонденты ищут наиболее радикальные предложения", — продолжает Виктор Небоженко.

"Большинство требует немедленной расправы, конфискации собственности, тюрьмы и даже расстрелов. До Майдана 2014 года таких ответов я не получал", — подытожил директор соцслужбы "Украинский барометр".

Напомним, ранее политолог рассказал, почему европейская элита не намерена "ложиться" под московских чекистов.

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