"За повинность ломали руку и ногу": Порошенко собрался возродить в армии "национальные традиции"

Президент пообещал, что украинскую армию "окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии".

Порошенко на праздновании 9 Мая. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как Украина борется с советско-российской идеологией. А борется она, по его словам, очень активно, и сделано уже чрезвычайно много.

Самым главным достижением на этой ниве Порошенко считает изменения в национальном календаре. В частности, украинцы теперь вместе с Европой отмечают День памяти и примирения, а День победы над фашизмом в настоящее время имеет совсем другую традицию празднования, "отличную от празднования советского Дня победы".

"В конце прошлого месяца по моему приказу начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил план мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Президент пообещал, что украинскую армию "окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, отрицательно влияющих на боевой дух украинского войска, которые кружат нам голову лживыми штампами, призванными держать нас на ментальной российской орбите".

Стоит отметить, что традиции запорожских казаков предусматривали весьма жесткие наказания за любые провинности. В частности, за кражу было принято ломать руку и ногу, а за убийство товарища – закапывать преступника живым в землю.

Впрочем, президент и сам не против членовредительства, когда речь заходит об интересах армии. "Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю. Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — заявил Порошенко в октябре 2017 года.

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