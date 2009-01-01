"За сутки дойдут до границы РФ". "Стрелок" заявил о превосходстве ВСУ на Донбассе

По его мнению, ВСУ могут дойти до границы с Россией примерно за двое суток.



«Стрелок» заявил о превосходстве ВСУ скриншот

Украинская армия достигла прогресса и укрепилась за время противостояния на Донбассе

Об этом сбежавший с Донбасса главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщил в интервью каналу "Народ", пишут "Новости Донбасса".

Гиркин высказал мнение, что украинская армия при желании может нанести мощный удар по боевикам.

"Я полагаю, что они имеют, как минимум, пятикратное превосходство в людях и примерно такое же превосходство в количестве артиллерии, танков и всего остального. Плюс они воссоздали авиационную группировку и могут ее, скажем так, одноразово попытаться применить. Плюс они подтянули серьезное ракетное вооружение — то, что удалось восстановить и привести более-менее, в боеготовое состояние. То есть, если ВСУ нанесут удар, что называется, всей своей мощью, они сомнут подразделения корпусов в течение суток-двух", — сказал Гиркин.

"Я как военный говорю, в первый же день, они достигнут глубоких прорывов. И могут выйти местами к российской границе, особенно на южном участке", — считает боевик.

Гиркин добавил, что у боевиков почти нет вариантов, при которых бы они смогли выстоять без поддержки военных из России.

"Без поддержки вооруженных сил России сейчас корпуса удержать территорию ДНР не смогут. Вопрос стоит только в том, сколько они продержатся", — высказался Гиркин.

Он добавил, что, по его мнению, украинское правительство пока хочет "дожать Путина без войны до капитуляции".

Напомним, ранее "Стрелок" назвал две версии уничтожения "Гиви".