Зачистить Донецк. Ярош рассказал, когда Украина вернет оккупированный Донбасс

Очень хотелось бы провести парад победы в Донецке, подчеркнул командир "Украинской добровольческой армии".

Дмитрий Ярош Facebook Дмитрия Яроша

Об этом заявил командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора", народный депутат Украины Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу".

"Мы — мужчины, мы — граждане, мы защищаем наше государство. Конечно, не идеально. Очень хотелось бы провести парад победы в Донецке. Зайти, зачистку провести, пройтись по городу, потом в ресторане посидеть, на берегу реки... Хочется. И я для этого все делаю, что можно делать", — заявил он.

При этом командир УДА уверен, что Донецк и Луганск будут возвращены Украине довольно скоро.

"Уже не на десятилетия план, так сказать, а на какой-то гораздо меньший срок", — уверен Ярош.

При этом он заверил, что ему, как и всем, хочется завершения войны. И говорит, что в этом случае сможет уйти из политики, чтобы воспитывать внуков и писать книги.

"Возможно, так и случится скоро. Помните? "Этот День победы мы приближали, как могли", — говорит он.

Напомним, ранее Ярош рассказал, в каком случае возможна победа над Россией.