Зачистка Анащенко, или Кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира"?

Российские кураторы не стали прикрывать устранение полковника постоянной практикой "сердечных приступов".

Полковник "милиции" ЛНР Олег Анащенко youtube.com

Сегодня в 07.50 во временно оккупированном Луганске в районе квартала Мирный в результате подрыва автомобиля был. По сообщениям с места происшествия, во взорванном джипе, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.

Официальный представитель "народной милиции" ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что "теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике". А главарь боевиков Игорь Плотницкий уже успел окрестить Анащенко "современным героем эпохи возрождения "русского мира".

"С этим человеком связаны наши первые боевые достижения и победы. Его имя по праву вписано золотыми буквами в историю "Луганской народной республики". И навсегда останется в памяти не только братьев по оружию, но и каждого жителя "республики", — заявил Плотницкий.

Впрочем, несмотря на громкие заявления лидера террористов, по информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права спрва", именно по приказу Плотницкого был ликвидирован Анащенко. Дело в том, что полковник "милиции" был фигурантом дела о "государственном перевороте" в ЛНР и мятеже против Плотницкого.

Как сообщалось ранее, в конце сентября 2016 года в Луганске по обвинению в попытке "переворота" были арестованы самозваный "заместитель командующего народной милиции ЛНР" Виталий Киселев ("Коммунист") и "экс-премьер" Геннадий Цыпкалов. 24 сентября должна была состояться очная ставка Киселева и Цыпкалова, однако накануне представитель "генпрокуратуры" ЛНР С.Рахно сообщил, что Цыпкалов совершил самоубийство, повесившись в камере. По версии "генпрокуратуры", Киселев был организатором финансовой поддержки мятежников и координатором поставки вооружения.

На допросах Киселев дал показания на круг лиц, причастных к попытке "госпереворота", а именно: экс-спикера "народного совета" Карякина, бывшего главы "совета министров" ЛНР Геннадия Цыпкалова и А.Костина. По информации местных источников "Правої справи", среди тех, на кого дал показания Киселев, были "министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР" Сергей Литвин и начальник управления "народной милиции ЛНР" полковник Олег Анащенко. По словам Киселева, силовое прикрытие попытки "переворота" осуществлял глава "министерства государственной безопасности" Леонид Пасечник. Целью участников мятежа было устранение от власти Плотницкого и возвращение в Луганск Валерия Болотова.

27 декабря 2016 года из оккупированного Луганска поступило сообщение о смерти 43-летнего Литвина. По официальному сообщению — смерть наступила от инфаркта. 27 января 2017-го российские СМИ сообщили, что в Москве от сердечного приступа умер организатор ЛНР и первый главарь боевиков Валерий Болотов.

Примечательно, что устранение Анащенко российские кураторы не стали прикрывать постоянной практикой "сердечных приступов", а решили ликвидировать последнего путем подрыва автомобиля, как это было в случае с влиятельным полевым командиром Павлом Дремовым.

Все эти смерти не могут быть простой случайностью или стечением обстоятельств. Российские кураторы решили усилить роль главаря боевиков ЛНР Плотницкого, сосредоточив в его руках единоличную военно-политическую власть в "республике". По мнению россиян, именно Плотницкий является единственным "легитимным" представителем ЛНР, подписантом "Минских соглашений", человеком, с которым официальный Киев должен вести прямые переговоры по дальнейшему политическому урегулированию ситуации на востоке Украины. Официальный Кремль таким образом пытается перевести вооруженную агрессию РФ в чисто внутреннее противостояние в самой Украине.

И на этом фоне непонятными выглядят заявления представителей спецслужб Украины о наличии у Плотницкого конфликта со специальными службами РФ.

Дмитрий Снегирев

фото: miaistok.su