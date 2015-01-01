"Зачистка" по этническом признаку, или Почему жители ЛНР требуют от "хунты" денег

В Луганске существует ностальгия не по Украине, а по ее деньгам, считает Дмитрий Снегирев.

Женщина на фоне боевиков ЛНР фото: ipnews.in.ua

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей боевики провели "зачистку" по этническому признаку. Официально Украина имеет 1,7 млн переселенцев, из которых только 25% хотят вернуться. Почему не хотят возвращаться остальные? Потому что они являются представителями украинского этноса, а это — угроза для их жизни при условии возврата и проживания на этих территориях.

Речь идет об этноциде — уничтожении украинцев по этническому признаку. На оккупированных территориях осталось практически монолитное поле, как в языковом, так и в религиозном плане. Поэтому вопрос реинтеграции этих регионов весьма дискуссионный. Сложно будет интегрировать оставшихся, ведь в основном это носители "русского мира". Не все так просто и не стоит говорить, что это такие же наши сограждане. Все украинцы там уже вырезаны до седьмого колена. Когда мы будем реинтегрировать эти регионы, а они взывать, что "Россия — наш брат", то встанет вопрос — насколько нам это нужно? Мы снова вешаем на шею Украины экономический и политический груз.

В то же время, жители оккупированных территорий начинают прозревать. Правда, только в момент отсутствия социального обеспечения.

Нет работы, нечего есть, но как только мы даем им какие-то выплаты, то они то они снова кричат ​​"Укропы — дураки".

Действительно, там есть проукраинская прослойка и мне хочется в это верить, ведь я сам луганчанин, но... Там есть ностальгия по социальным гарантиям времен Украины: пенсии, начисления, возможность свободного передвижения, обеспечения продуктами первой необходимости. Но это ностальгия не по Украине, а по ее деньгам. Разочарование в них заключается в том, что "мы хотели, как в России, а Россия нас не взяла". Поэтому и превратились в серую зону, которая никому не нужна, но Украина должна ее кормить.

Основное требование — "хунта дай нам денег". Какие у них настроения? Простые — Украина надо доить. Не надо питать иллюзий. Любви к Украине там нет и это надо говорить откровенно. Мы можем освободить землю, но не население.

Дмитрий Снегирев