Задержание 13 "украинских шпионов", или На кого работает охранка ЛНР

Боевики используют заложников как рычаг давления на украинскую сторону.

Тюрьма, иллюстрация obozrevatel.com

Незаконноеобнародовало информацию о том, что на территории "республики" в рамках контрразведывательных мероприятий за январь 2017 г. задокументирована и пресечена "шпионская" деятельность 13-ти агентов спецслужб Украины.

"В результате проведенных оперативных мероприятий установлена ​​причастность указанных лиц к сбору и передаче информации, составляющей государственную тайну в военной, социально-политической и экономической сферах в интересах украинских спецслужб", говорится в официальном сообщении пресс-службы "министерства".

Впрочем, еще 25 ноября 2016 аналитический отдел ГИ "Права справа" сообщил, что российскими кураторами отдан приказ руководителям "министерств госбезопасности" ЛДНР увеличить число заложников из рядов проукраински настроенных местных жителей. В качестве повода для массовых арестов сотрудниками МГБ ЛНР используются откровенно провокационные акты подрывов памятных знаков, установленных оккупационной администрацией на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. "Права справа" сообщает, что увеличение числа заложников будет использовано боевиками как рычаг давления на украинскую сторону в работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.

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13 декабря 2016 года аналитотдел "Правої справи" получает и публикует информацию, что накануне во временно оккупированном Луганске состоялось совещание с участием главаря боевиков ЛНР Плотницкого, на которой поднимался вопрос освобождения украинских военнопленных по итогам минской встречи с Надеждой Савченко. По информации местных источников "Правої справи", на совещании называлось количество задержанных в декабре сотрудниками МГБ ЛНР — от 13-ти до 15-ти местных жителей.

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Как сообщалось ранее, в конце сентября 2016-го, по информации первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в ОРДО подтвердили информацию лишь о 42 украинских заложников. "Мы высказали предложение немедленно передать 228 тех граждан (в случаях, где это позволяет законодательство и правовое поле), которых они запрашивали в своих запросах, ради немедленного освобождения этих 42 украинцев-героев, гражданских и военных", — заявила Геращенко.

В декабре 2016-го, после минской встречи Савченко, Геращенко заявила, что украинской стороне удалось установить местонахождение 58 человек, находящихся на территории, подконтрольной боевикам. По ее словам, списки уже направлены ОБСЕ.

Опубликованное сообщение пресс-службы охранки ЛНР о 13-ти задержанных "агентах украинских спецслужб" подтверждает информацию "Правої справи" о количестве задержанных сотрудниками МГБ ЛНР местных жителей и о массовом характере арестов.

Совокупность этой информации дает возможность предполагать, что спецслужбы самопровозглашенных "республик" осуществляли аресты под конкретный информационный повод, а именно: участие в переговорном процессе по освобождению пленных Надежды Савченко.

Дмитрий Снегирев