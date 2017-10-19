Задержание Розенблата в аэропорту. Адвокат утверждает, что у нардепа не было драгоценностей

Политик хотел покинуть Украину, чтобы пройти лечение за границей, сказал Шевчук.

Борислав Розенблат УНИАН

Адвокат народного депутата Борислава Розенблатазаявил, что его подзащитный заранее сообщил правоохранителям о своем вылете из Украины, совершил все необходимые действия, чтобы выехать на лечение за границу и вернуться.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

В то же время юрист подчеркнул, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) при политике не было никаких драгоценностей, он имел только личные вещи.

"Самолет уже должен был улететь, но, по личному указанию кого-то из НАБУ, ворвались люди и задержали… без согласия Верховной Рады. Более того, имея официальное сообщение, что он вернется в воскресенье. Они отобрали у Розенблата паспорта и уже на протяжении четырех часов удерживают его в аэропорту", — сказал Шевчук.

Ранее СМИ писали, что 19 октября в аэропорту "Киев" сотрудники НАБУ задержали Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию, у него были с собой золото и бриллианты, а до этого он дважды не явился в суд.

Напомним, в июне правоохранители задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов — установлена вероятная причастность Розенблата и Максима Полякова.

В июле Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих народных избранников к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

Позже Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, — обязал носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

В августе суд продлил Розенблату срок выполнения процессуальных обязательств в рамках избранной меры пресечения до 17 октября. Нардепа подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.