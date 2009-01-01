В Печерский райсуд Киева поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения налоговикам.

Задержанных налоговиков привозят в Генпрокуратуру на допросы informus.ru

привозят в центральный офис Генеральной прокуратуры Украины на допросы.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила УНИАН.

По ее словам, задержанных доставляют на допросы в Генпрокуратуру. Возле здания ГПУ находятся спецавтомобили, военнослужащие Нацгвардии и полицейские, а также автомобили для перевозки задержанных.

Кроме того, стало известно, что в Печерский райсуд Киева поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения налоговикам, задержанным в рамках антикоррупционной спецоперации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Судебной власти Украины.

В пресс-центре отметили, что в Печерский райсуд поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения задержанным лицам в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 255, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Будет рассматривать эти ходатайства судья Екатерина Москаленко.

Время начала судебных заседаний еще не определено.

Напомним, сегодня, 24 мая, главный военный прокурор Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации в 15 областях Украины.

По его словам, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска, происходит одномоментное задержание ряда лиц для доставки в суд для избрания им меры пресечения.

Прокурор объяснил, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича. В частности, проходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели непосредственное отношение к организации и функционированию налоговых площадок, "в результате чего преступная организация Януковича и (тогдашнего министра доходов и сборов Александра) Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн".

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.