"Заграница нам поможет": Украина готовится перехватывать корабли РФ в Азовском море

Омелян озвучил новые детали ответных мер на перехват украинских суден российской стороной.

Украина готовится к перехвату кораблей РФ в Азовском море. фото: Думская

С этой целью украинская сторона уже ведет переговоры с США и Евросоюзом. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет "Апостроф".

"По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано", – заявил Омелян.

Ранее в Мининфраструктуры назвали число задержанных РФ судов в Азовском море. Ежедневно количество задержанных РФ для досмотра судов растет.

В свою очередь президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что провокации, которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, а Россия ползуче захватывает эту территорию.

В то же время в МИД Украины подчеркнули, что россияне в Азовском море не нарушают каноны международного права. По словам представителя ведомства Елены Зеркаль, у Украины нет оснований жаловаться на Россию из-за проблем в акватории Азовского моря, поскольку жалоб от сотрудников морфлота не поступало.

Как сообщалось, в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море. Документ передан на рассмотрение руководства Рады.

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