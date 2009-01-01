В РФ пресса сделала из лидера боевиков "обычного идиота", отметил Невзоров.

Александр Захарченко novostimira.net

Российский журналистзаявил, что главарь самопровозглашенной ДНРдаже в росСМИ превратился в посмешище.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что в России пресса сделала из лидера боевиков "обычного идиота".

"Если вы посмотрите центральные российские телеканалы, полистаете прокремлевское прессу, образ Захарченко там есть образом городского сумасшедшего", —отметил аналитик.

По его словам, "то Киев он за две недели захватит, то переключается на Вашингтон, то постановочно печатает свои портреты на всем, включая бутылки от Pepsi и упаковки презервативов".

"Никакой героики Донбасса, с которой все это начиналось и которую тщательно прокачивали благодаря главным интеллектуальным силам бывших советских имперцев, нет", — добавил Невзоров.

Ранее нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что Александр Захарченко и главарь террористической ЛНР Игорь Плотницкий для России являются "отработанным материалом".