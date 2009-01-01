Захарченко отправил "смотрящего" под Новоазовск: пытает местных жителей, отжимает имущество

"Семен" прибыл в Седово с бандой группой российских наемников.

Александр Захарченко Скриншот

На оккупированной боевиками части Донецкой области продолжают расти

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в поселке Седово Новоазовского района Донецкой области фиксируется рост уровня протестных настроений среди местного населения, что обусловлено преступной деятельностью боевика с позывным "Семен", который с группой российских наемников прибыл в указанный населенный пункт в конце июля по указанию главаря ДНР Александра Захарченко в качестве "смотрящего".

Группа "Семена" активно занимается вымогательством, задержаниями под различными предлогами представителей местного населения с применением пыток, присвоением имущества граждан.

"Официальная" версия деятельности группы — "укрепление власти ДНР" и "борьба с украинской агентурой и диверсантами", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что оккупанты отжали все пансионаты и базы отдыха под Новоазовском и Седово.