Захарченко отправил "смотрящего" под Новоазовск: пытает местных жителей, отжимает имущество

"Семен" прибыл в Седово с бандой группой российских наемников.
Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
По данным военного эксперта, в поселке Седово Новоазовского района Донецкой области фиксируется рост уровня протестных настроений среди местного населения, что обусловлено преступной деятельностью боевика с позывным "Семен", который с группой российских наемников прибыл в указанный населенный пункт в конце июля по указанию главаря ДНР Александра Захарченко в качестве "смотрящего".
Группа "Семена" активно занимается вымогательством, задержаниями под различными предлогами представителей местного населения с применением пыток, присвоением имущества граждан.
"Официальная" версия деятельности группы — "укрепление власти ДНР" и "борьба с украинской агентурой и диверсантами", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что оккупанты отжали все пансионаты и базы отдыха под Новоазовском и Седово.