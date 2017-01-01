Захарченко "помиловал" заложников и назвал время обмена пленными

Процедура обмена пленными состоится в среду в 12.00 по киевскому времени.

Пленные на Донбассе могут вернуться домой Reuters

Главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко заявил, о том, что "помиловал" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", — заявил Захарченко

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду в 12.00 по киевскому времени.

Место проведения обмена пока держится в тайне, сообщает телеграмм-канал издания, контролируемого коллаборантами.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки".