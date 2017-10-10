Захарченко утверждает, что у ДНР и ЛНР "все разное"

"Республики" сотрудничают в некоторых сферах, сказал лидер боевиков.
Об этом он рассказал в интервью российскому интернет-изданию ukraina.ru.
По словам лидера боевиков, квазигосударства сотрудничают в некоторых сферах.
"… есть масса примеров сотрудничества — и железные дороги, и угольная отрасль, и, конечно, военное взаимодействие. У нас общие военные и полицейские мероприятия, прокуратуры совместно работают. Наши уезжают туда, они сюда приезжают", — добавил псевдочиновник.
Ранее главарь самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий говорил, что террористы прекратят контролировать Луганскую область, если власть в Киеве станет пророссийской.