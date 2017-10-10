Захарченко утверждает, что у ДНР и ЛНР "все разное"

"Республики" сотрудничают в некоторых сферах, сказал лидер боевиков.

Александр Захарченко dan-news.info

Главарь самопровозглашенной ДНРзаявил, что у "республики" и соседней"все разное" — промышленность, территория.

Об этом он рассказал в интервью российскому интернет-изданию ukraina.ru.

По словам лидера боевиков, квазигосударства сотрудничают в некоторых сферах.

"… есть масса примеров сотрудничества — и железные дороги, и угольная отрасль, и, конечно, военное взаимодействие. У нас общие военные и полицейские мероприятия, прокуратуры совместно работают. Наши уезжают туда, они сюда приезжают", — добавил псевдочиновник.

Ранее главарь самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий говорил, что террористы прекратят контролировать Луганскую область, если власть в Киеве станет пророссийской.