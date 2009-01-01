Захарченко задали хорошую трепку в Кремле за "малоросскую" идею — журналист

С лидером боевиков вообще не надо никаких диалогов вести, сказал Евгений Киселев.

Александр Захарченко Скриншот

Российский журналист и телеведущий Евгений Киселев считает, что главарю самопровозглашенной ДНРзадали хорошую трепку в Кремле за "малоросскую" идею.

Об этом он рассказал "Обозревателю", комментируя публичный отказ "чиновника" от его инициативы.

В то же время собеседник выразил мнение, что с "обормотом (лидером боевиков — Ред.) вообще не надо никаких диалогов вести".

"Думаю, Захарченко задали хорошую трепку в Кремле и как следует оттаскали за ухо за его "малоросскую" идею", — отметил аналитик.

Напомним, в июле Александр Захарченко заявил о создании "нового государства" — "Малороссии", которое должно стать "преемником Украины", а уже 9 августа появилась информация, что он не хочет появления "страны" с таким названием.