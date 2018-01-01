Захват Левобережной Украины. Эксперт объяснил, что стоит за новыми угрозами Путина

Президент РФ заявил о том, что обострение ситуации на Донбассе будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности.

Владимир Путин снова угрожает Украине Фото: Reuters

Крымский мост, на котором Россия недавно запустила автомобильное движение, позволяет государству-агрессору радикально улучшить военную логистику в оккупированном Крыму, заявил глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко

Он подчеркнул, что до этого перевозить в Крым танки, бронетранспортеры, ракетную технику, тягачи, личный состав можно было только на пароме, а это включало в себя погрузку в порту Крым на Таманском полуострове, переход Керченского пролива, если нет шторма, разгрузку в Керчи и уже далее передвижение по территории аннексированного полуострова.

"Сейчас все эти погрузочно-разгрузочные операции военной техники и военнослужащих уже не нужны. По мосту можно гораздо быстрее передислоцировать в Крым все необходимое и наращивать группировку в Крыму", — пояснил он во время чата в "Главреде".

Эксперт напомнил, что во время последней прямой линии Путин заявил о том, что в случае обострения ситуации на Донбассе "это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

Он подчеркнул, что в 2014 году блокада гарнизонов ВМС Украины и ВСУ в Крыму осуществлялась так: впереди выпускались женщины и дети, а за ними стояли военнослужащие РФ.

"В данном случае речь пойдет не о создании прохода через Мариуполь и Бердянск в Крым. В данном случае речь пойдет о левобережной Украине, то есть о захвате всей Донецкой, Днепропетровской, части Запорожской, Херсонской областей, как минимум. То есть все будет шире. Не зря Путин говорит о том, что "это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом", то есть он угрожает агрессией против Украины в целом", — добавил Клименко.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко заявил, что россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы.

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