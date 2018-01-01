Захват Россией острова Тузла. Тука объяснил, почему Украина ничего не может сделать

Георгий Тука выразил надежду, что мост через Керченский пролив в Крым, который строит Россия, рухнет в день открытия.
При этом он добавил, что не имеет ни малейших сомнений, что Крым и Донбасс в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины. "Российская Федерация будет нести полную ответственность за все действия, причиненные украинскому государству", — сказал Тука в интервью на канале "112 Украина".
Он подчеркнул, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной добычи ресурсов" российской стороной в Крыму.
Замминистра выразил надежду, что этот мост через Керченский пролив в Крым, который строит Россия, рухнет в день открытия. Отвечая на вопрос, сможет ли Москва построить мост в Крым быстрее, если российские власти захватят остров Тузлу в Керченском проливе, чиновник отметил, что на скорость строительства это не повлияет.
Напомним, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили о том, что в Крыму не имеют никаких прав передавать территорию острова Тузла в собственность России.