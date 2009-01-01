Захват Станицы может стать делом принципа для боевиков — военный эксперт

В штабе АТО сомневаются, что разведение войск в районе данного населенного пункта на сегодняшний день возможно.

Захват населенного пункта Станица Луганская может стать делом принципа для боевиков. В штабе АТО сомневаются, что разведение войск в районе данного населенного пункта на сегодняшний день возможно.

Об этом заявил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, сообщает "112 Украина".

"Для боевиков Станица Луганская имеет серьезное значение и в военном плане, и в политическом. Тем более, после того, что произошло на бывшем Дебальцевском плацдарме, в районе Светлодарской дуги, когда силы АТО заняли новые позиции. Хотя эту территорию Украина должна контролировать по Минским соглашениям-2, для боевиков может быть делом принципа захватить новые участки на территории ЛНР, в случае со Станицей Луганской", — заявил Тымчук.

По его мнению, предложение по разведению сторон на трех участках, а затем еще на десятках различных участков — это не более, чем попытка "вдохнуть жизнь в мертворождённые минские договоренности".

О том, что разведение войск в районе Станицы на сегодняшний день невозможно говорил и спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

По его словам, разведение войск в этом районе не может состоятся в ближайшее время, так как боевики регулярно совершают обстрелы.

"Если смотреть с точки зрения того, какие были договоренности и как себя ведут боевики, думаю, в ближайшее время разведения армии в районе Станицы Луганской не будет, потому что, например, вчера, 22 января, боевики неоднократно вели огонь по этому населенному пункту. Поэтому я не думаю, что сегодня состоится разведение войск. Так же и все предыдущие в течение последних трех месяцев... Не было такого, чтобы там 3-4 дня боевики не вели огонь по нашим позициям в районе Станицы Луганской", — сказал Матюхин.

Говоря о том, когда конкретно произойдет разведение войск, спикер сказал: "Эта договоренность нарушена не впервые. Думаю, что мало кто верил в то, что будет проведено разведение войск. Договоренность, скажем, не сложная. Нужно, чтобы боевики в течение хотя бы одной недели не вели огонь в направлении Станицы Луганской. Думаю, что говорить о разведении войск в направлении Станицы Луганской пока не время".

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видео: 112 Украина