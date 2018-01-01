"Захват власти, госизмена". В СБУ рассказали о допросе Симоненко

Лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии допрашивали несколько часов.

Сотрудники СБУ несколько часов допрашивали Петра Симоненко 112.ua/

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 10 мая, допрашивали лидера запрещенной Коммунистической партии, бывшего народного депутата Петра Симоненко

Допрос начался в 14:00 и длился несколько часов, рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская "Українським Новинам".

По ее словам, экс-нардепа допрашивали по делу, которое расследует спецслужба, по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыск у Петра Симоненко, изъяли пистолет с глушителем и 120 патронов к нему, а также агитки. Посмотреть фотографии с места происшествия можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook