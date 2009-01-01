"Заказал" авторитет из России. Луценко заявил о завершении расследования убийства Вороненкова

Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов, передается в суд.

Место убийства Вороненкова Reuters

Завершено расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова

Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает 112.ua.

Он отметил, что уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов, передается в суд.

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц... Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — сказал генпрокурор.

По словам Луценко, следствие установило, что убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с 4 гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. "Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержали, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство — заказное", — добавил он.

ГПУ установила, что фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин — гражданин России 1958 г. р., ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство. "Заказчик имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", — уточнил Луценко.

Напомним, киллер убил Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. Тогда между нападавшим и охранником жертвы произошла перестрелка, они оба получили ранения и попали в больницу. Злоумышленник умер, позже стало известно, что это — 28-летний экс-нацгвардеец Павел Паршов.

Паршов находился в розыске с 2011 года за финансовые махинации, совершенные по сговору группой лиц. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что убийца был агентом спецслужб РФ, внедренным в украинские силовые структуры. В начале 2015 года он перешел пешком украинскую границу с Беларусью, а оттуда направился в Россию, где обучался в школе диверсантов. После подготовки был заброшен в Украину, где вступил в Нацгвардию.

Еще одним сообщником Паршова называют Ярослава Левенца, который исчез на следующий день после убийства Вороненкова. В его доме были проведены обыски, а родственников допросили.

15 июня в Павлограде задержали подозреваемого в убийстве Вороненкова. Фамилия задержанного не называется, однако ранее "Главред" сообщал, что это местный активист Ярослав Тарасенко.