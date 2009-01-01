Закон о деоккупации Донбасса усиливает позиции о предоставлении оружия Украине — Порошенко

У некоторых нардепов из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах — торчат кокошники, подчеркнул президент.

Петр Порошенко УНИАН

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко, размещенном на сайте главы государства.

По словам Порошенко, закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета на Донбасс приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел.

"Территории законодательно объявляются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", — констатировал президент.

"Это еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия", — добавил глава государства.

Он также раскритиковал попытку депутатов Верховной Рады сорвать голосование за законопроект о реинтеграции Донбасса.

По словам Порошенко, происходившее в последние два дня в парламенте не укладывается у него в голове, поскольку принятый законопроект признает Россию "страной-агрессером".

"В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования ... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска — оккупантами!", —заявил Порошенко.

Глава государства также обвинил ряд депутатов в нежелании следовать украинским интересам, отметив, что вопрос суверенитета и территориальной целостности страны должен стать объединяющим для всех политических сил.

"По призыву "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес - как будто что-то порча. А в некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах — торчат кокошники", — констатировал глава государства.

Напомним, ранее научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", почему закон о реинтеграции Донбасса — это шаг в правильном направлении.