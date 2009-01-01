Закон о реинтеграции Донбасса позволит президенту водить военное положение и в других регионах — СМИ

Руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ.

Reuters Закон о реинтеграции Донбасса даст президенту Украины право вводить военное положение и в других регионах.

О том, что скрывают переходные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, говорится в материале РБК-Украина.

"Статью, регламентирующую порядок введения военного положения, предлагается дополнить параграфом, нормы которого дают президенту право вводить военное положение и на других территориях Украины, а не только в зоне АТО, прекращать на этих территориях работу органов местного самоуправления и вводить военные администрации", — говорится в сообщении.

В случае введения военного положения для восстановления суверенитета Украины над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, полномочия всех органов власти, согласно законопроекту, прекращаются. В частности, прекращается и действие военных администраций.

"Руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ под общим командованием Генштаба ВСУ", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Напомним, опубликована концепция закона о деоккупации Донбасса.