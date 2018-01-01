Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу

ЛНР" и "ДНР" определяются как оккупационные администрации РФ.

Война на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

Сегодня, 24 февраля 2018 года вступил в силу Закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями Украины.

Текст закона был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 23 февраля 2018 года.

Закон расширяет полномочия по применению Вооруженных сил в мирное время.

Согласно документа, Россия признается оккупантом. Временная оккупация РФ территорий Украины является незаконной и не создает для соседнего государства никаких территориальных прав.

Кроме того, документом предполагается создание новой военной вертикали, которая получит полномочия, похожие на предоставляемые при введении военного положения.

Так называемые "ЛНР" и "ДНР" определяются как оккупационные администрации РФ. Украина не признает документы, которые были выданы оккупационной администрацией, кроме свидетельств о рождении и смерти.

Границы оккупированных территорий будет устанавливать президент по представлению Минобороны. Также документ закрепляет новое понятие - "границы зон безопасности" (территории, которые прилегают к району боевых действий).

Согласно закону, противодействие российской агрессии вместо "антитеррористической операции" будет называться "обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Указы о начале и завершении таких действий будет выдавать президент.

С момент вступления закона в силу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будет руководить работой органов безопасности и обороны. К ним относятся ВСУ, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Нацгвардия, Госпогранслужба, Управление госохраны, Государственная спецслужба транспорта, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, военная прокуратура.

Как известно, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.

Напомним, ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о смене формата операции на Донбассе. В частности, речь идет о переходе от антитеррористической операции к операции Объединенных сил.