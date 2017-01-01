Закон о реинтеграции Донбасса. Журналист назвал основные цели Порошенко

О "реинтеграции" в новом законе ничего нет, ни по форме, ни по сути, пишет журналист Александр Дубинский.

Журналист назвал основные цели Порошенко http://izvestia.kiev.ua

Принятый сегодня Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса преследует две основные цели президента Петра Порошенко: пиар и бизнес.

При этом в принятом законе о "реинтеграции" ничего нет, ни по форме, ни по сути, пишет в своем Facebook журналист Александр Дубинский.

"Пиар. Россия якобы признаётся страной оккупантом и агрессором. Правда, без каких либо последствий — дипломатические отношения сохраняются, война — не объявлена.

Бизнес. Фактически, создаются условия для снятия экономической блокады с Донбасса. И ответственность за это переводится на Кабмин, который должен определить перечень разрешённых к ввозу и вывозу товаров. Готов спорить, первые позиции в нем будет занимать "роттердамский уголёк", — написал Дубинский.

Напомним, ранее в Сети критически оценили принятие закона об реинтеграции.