"Законченный придурок". Российский журналист назвал особенность главаря ДНР

Невзоров считает, что главаря ДНР следует показывать за деньги.

Александр Захарченко novostimira.net

Главарь ДНР Александр Захарченко отличается особенностью делать глупые заявления.

Об этом заявил известный российский журналист Александр Невзоров, пишет "Обозреватель".

"Обратите внимание: это же абсолютно уникальный персонаж. Что бы человек ни сказал, у него получается какая-то феноменальная глупость. Это же просто редчайший дар!", — отметил Невзоров.

Об этом журналист заявил, комментируя заявление Захарченко о том, что он сломал кровать, празднуя годовщину аннексии Крыма. Обстоятельства случившегося Захарченко не сообщил, но абсолютно глупое высказывание у него получилось. Невзоров считает, что главаря ДНР следует показывать за деньги.

"Мы видим, что на передовой шовинистического фронта — абсолютные идиоты, как будто бы специально назначенные, специально для которых написаны роли — роли идиотов", — отмечает публицист. Он говорит о том, что это не случайно. "Как вы знаете, я далек от любых конспирологических теорий, они мне мало интересны и никогда мною не разделялись, но так получилось, что практически все это черносотенное, имперское, хамское в России представлено набором законченных придурков", — заявил Невзоров.

Напомним, ранее "Стрелок" рассказал, почему "дурак и балабол" Захарченко может пойти на повышение.