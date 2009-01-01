"Законченный придурок". Российский журналист назвал особенность главаря ДНР

Невзоров считает, что главаря ДНР следует показывать за деньги.
Об этом заявил известный российский журналист Александр Невзоров, пишет "Обозреватель".
"Обратите внимание: это же абсолютно уникальный персонаж. Что бы человек ни сказал, у него получается какая-то феноменальная глупость. Это же просто редчайший дар!", — отметил Невзоров.
Об этом журналист заявил, комментируя заявление Захарченко о том, что он сломал кровать, празднуя годовщину аннексии Крыма. Обстоятельства случившегося Захарченко не сообщил, но абсолютно глупое высказывание у него получилось. Невзоров считает, что главаря ДНР следует показывать за деньги.
"Мы видим, что на передовой шовинистического фронта — абсолютные идиоты, как будто бы специально назначенные, специально для которых написаны роли — роли идиотов", — отмечает публицист. Он говорит о том, что это не случайно. "Как вы знаете, я далек от любых конспирологических теорий, они мне мало интересны и никогда мною не разделялись, но так получилось, что практически все это черносотенное, имперское, хамское в России представлено набором законченных придурков", — заявил Невзоров.
Напомним, ранее "Стрелок" рассказал, почему "дурак и балабол" Захарченко может пойти на повышение.