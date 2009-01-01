Зам Климкина раскрыла, когда может пройти встреча лидеров "нормандской четверки"

Обсуждался вопрос, что мероприятие состоится, когда канцлер Германии вернется с летних каникул, сказала Зеркаль.
Об этом заместитель министра иностранных дел нашей страны Павла Климкина — Елена Зеркаль рассказала в эфире "5 канала".
По ее словам, предварительно обсуждался вопрос, что мероприятие пройдет, когда немецкий политик вернется с летних каникул.
"Я думаю, что вполне реальна встреча (глав стран "нормандской четверки" — Ред.) летом", — отметила чиновник.
Напомним, после встречи с Ангелой Меркель Петр Порошенко говорил о том, что работа в "нормандском формате" по решению конфликта на востоке Украины будет активизирована в ближайшее время.
Видео: 5 канал