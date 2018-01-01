"Замедление реформ". Экс-посол США предупредил о возможном сокращении поддержки Украины

У Украины на пути к успеху стоят две проблемы, подчеркнул Стивен Пайфер.

Стивен Пайфер оценил реформы в Украине Reuters

На Западе есть ощущение того, что Украина замедляется в проведении реформ, а это может привести к сокращению ее поддержки, считает американский дипломат, бывший посол в Украине Стивен Пайфер

"На Западе есть ощущение, что Украина замедляется в реформах. Я обеспокоен тем, что это может привести к сокращению поддержки Украины. У Украины хорошо получается дойти до края катастрофы и остановиться", — заявил Пайфер в комментарии УНИАН на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Пайфера, у Украины на пути к успеху стоят две проблемы — российская агрессия и необходимость проведения реформ.

"Тогда, когда за последние четыре года многого было достигнуто в процессе реформ, выглядит так, что темпы их проведения являются медленными, много важных вещей еще должно быть сделано. И я боюсь, что в предвыборный период они будут отложены на будущее. Я не думаю, что это будет хорошо для Украины", — убежден американский дипломат.

Напомним, ранее в ПАСЕ дали свою оценку реформам в Украине.