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Заместителей главы Меджлиса, осужденных в захваченном Крыму, выдали Турции

Сегодня, 15:11

Самолет с активистами отправился в Анкару, отметил Джемилев.

Украина - Турция
Флаги Турции и Украины, иллюстрация svetsev.com
Заместителей председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в захваченном Россией Крыму подконтрольными оккупантам судами, выдали Турции.

Об этом рассказал нардеп, уполномоченный президента Петра Порошенко по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет "Украинская правда".

По его словам, выдача активистов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

"Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, потом самолет увез их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару", — отметил политик.

Напомним, 27 сентября в Крыму суд оккупантов приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения и на два года запретил ему заниматься общественной деятельностью, а 11 числа на полуострове "верховный суд" дал Ахтему Чийгозу восьмь лет колонии строгого режима.

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Чийгоз, Умеров, Меджлис, Крым, Джемилев, передача, Турция, Эрдоган
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