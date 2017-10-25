Заместителей главы Меджлиса, осужденных в захваченном Крыму, выдали Турции

Самолет с активистами отправился в Анкару, отметил Джемилев.

Флаги Турции и Украины, иллюстрация svetsev.com

Заместителей председателя Меджлиса, осужденных вподконтрольными оккупантам судами, выдали Турции.

Об этом рассказал нардеп, уполномоченный президента Петра Порошенко по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет "Украинская правда".

По его словам, выдача активистов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

"Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, потом самолет увез их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару", — отметил политик.

Напомним, 27 сентября в Крыму суд оккупантов приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения и на два года запретил ему заниматься общественной деятельностью, а 11 числа на полуострове "верховный суд" дал Ахтему Чийгозу восьмь лет колонии строгого режима.