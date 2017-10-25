Заместители главы Меджлиса освобождены от уголовного преследования оккупантов — адвокат

Чийгоз и Умеров — бесстрашные герои крымскотатарского народа, написал Полозов.

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз pravda.com.ua

В среду, 25 октября, заместителей председателя Меджлиса, осужденных вподконтрольными оккупантам судами, освободили от уголовного преследования.

Об этом адвокат Николай Полозов написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что "еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу".

"Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров — бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", — отметил юрист.

Ранее народный депутат, уполномоченный президента Петра Порошенко по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали Турции.

Напомним, 27 сентября в Крыму суд оккупантов приговорил последнего к двум годам колонии-поселения и на два года запретил ему заниматься общественной деятельностью, а 11 числа на полуострове "верховный суд" дал Чийгозу восьмь лет колонии строгого режима.

Фото: pravda.com.ua