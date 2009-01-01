Военные учения "Запад-2017": гибридная страшилка Путина

Россия играет в большую игру со США и ЕС, и "Запад-2017" в ней — только один из инструментов.

Reuters

Тот, кто полагает, будто Александр Лукашенко мог легко отказаться от упомянутых учений, живет иллюзиями о формате отношений между Россией и Беларусью. "Синеглазая" республика не только является членом Евразийского союза и ОДКБ, но и серьезно зависит от российских энергетических и финансовых ресурсов. Такова цена патерналистской экономики и довольно эфемерной стабильности в Беларуси.

Наиболее спорный вопрос — численность участников учений, поскольку, если их меньше 13 тысяч, то приглашение международных наблюдателей не требуется. В украинских медиа звучали самые разнообразные цифры о количестве россиян, которые примут участие в "Западе-2017". Официальная информация — порядка 3 тысяч военнослужащих ВС РФ приедут на территорию соседнего государства. Стоит отметить, что министерство обороны Беларуси аккредитовало для освещения учений около 250 журналистов, будут на них присутствовать и иностранные военные наблюдатели, включая двоих представителей Генерального штаба ВС Украины.

Оперативная карта учений "Запад-2017" Наша ніва

Легенда учений выдержана в духе современных вызовов, включая действия ДРГ и незаконных вооруженных формирований, а условные республики Вейшнория, Весбария и Лубения, на самом деле, не являются какой-то новацией. Куда больший скандал вызвало бы упоминание в штабных документах российских и белорусских военных названий реально существующих государств. При этом заявленный оборонный характер учений не может никого вводить в заблуждение, тем более, в условиях необъявленной российской агрессии на Донбассе.

Позволю себе предположить, что Россия намерено нагнетает информацию о возможном неконтролируемом ходе "Запада-2017", преследуя при этом сразу несколько целей. Очевидная и понятная — заставить напрячься военную и политическую элиту стран Балтии и Польши, у границ которых будут проходить учения. Там, как известно, после Варшавского саммита НАТО размещены дополнительные подразделения Альянса. Задача Москвы — держать в напряжении государства на "кровавых землях", показательно играя мышцами у них под носом и дискредитируя оборонную функцию НАТО.

Где пройдут учения "Запад-2017" kp.ua

Еще одна задача — создание напряжения в Украине, запуск слухов и фейков о российском военном присутствии в Беларуси, которое сохранится и после завершения маневров. Следует обратить внимание на "случайное" распространение в Сети видео с "зелеными человечками", якобы зафиксированными вблизи от украинской границы. Впрочем, российские спецслужбы и без того перешли грань дозволенного, похитив в Гомеле украинского гражданина, 19-летнего Павла Гриба, который обнаружился аж в СИЗО Краснодара. ФСБ по мрачной традиции инкриминирует ему терроризм.

Казус Гриба — ничто иное, как сигнал мировому сообществу о том, что Лукашенко не контролирует ситуацию на территории Беларуси, а полностью подчинен российскому политическому руководству. Сигнал дан в максимально циничной и убедительной форме: вряд ли Бацька будет ходатайствовать перед Путиным за украинского паренька, даже если понимает, насколько его похищение дезавуирует сказанные недавно в Киеве слова о дружбе между белорусами и украинцами.

"Вейшнорцы" готовы дать отпор агрессору Соцсети

Россия стремится расширять арсенал гибридных инструментов, добавляя в них не только непосредственное использование своих военных, но и угрозу интервенции для сопредельных государств. Давайте не забывать, что Кремль не снял с повестки дня вопрос ослабления санкций Запада, о чем свидетельствуют словесные маневры Путина вокруг введения миротворцев на Донбасс. Россия играет в большую игру со США и ЕС, и "Запад-2017" в ней — только один из инструментов.

Линия Украины в отношении "Запада-2017" должна быть здравомыслящей. Заявления военно-политического руководства страны должны подкрепляться конкретикой в практической, а не публичной сфере. Похоже, найден общий язык в этом вопросе между генштабами Украины и Польши. Кроме того, Украине стоит показательно проконтролировать вывод российского контингента с сопредельной территории, напоминая при этом Лукашенко, что сохранение суверенитета Беларуси является залогом развития двусторонних отношений.

Евгений Магда