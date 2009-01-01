"Запад-2017". Готовит ли Путин полномасштабное наступление на Украину из Беларуси

Учения являются весьма эффективным средством маскировки, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Запланированные на сентябрь белорусско-российскиемогут создавать определенные риски и скрывать подготовку ВС РФ к нападению на Украину с северного направления.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Конечно, учения являются весьма эффективным средством маскировки и сокрытия процесса подготовки к нападению. И, конечно, Путин может все это сделать в Беларуси. Для этого нет никаких преград", — говорит военный эксперт.

"Но в стратегическом, военно-политическом плане подготовка вторжения в Украину с белорусского направления имеет смысл только в том случае, если Путин готовит полномасштабное наступление на Украину с последующей ее оккупацией. А это — маловероятно", — заметил координатор "Информсопротивления".

Комментируя вопрос, насколько России удается навязывать мировому сообществу свое мнение о "гражданской войне" на Донбассе и "российском" Крыме, Константин Машовец заметил, что об этом можно судить по количеству и мощности политических сил в разных странах мира, выступающих в поддержку Путина.

"Особенно это касается Европы, США, Азии, Южной и Латинской Америки. Путин в этом смысле использует два основных рычага — мощный информационно-пропагандистский ресурс, бюджет которого составляет более 3 млрд долларов в год, и прямой подкуп политических деятелей и политических сил в других странах мира. Этими путями Путин пытается создать некую "объективную аргументацию" своим действиям на внешней арене, в том числе агрессивным действиям в Крыму и на Донбассе", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, движется ли Украина к заморозке конфликта на Донбассе.

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