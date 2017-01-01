В НФ призвали Запад жестко отреагировать на назначение выборов президента РФ в Крыму

Лидер "Народного фронта" в США встретился с американскими чиновниками.

Арсений Яценюк посетил Вашингтон Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 6 февраля, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон заявил — "ожидаем жесткой реакции западных партнеров на назначение выборов российского президента на украинской территории".

Политик сообщил журналистам, что провел встречи с помощником государственного секретаря США по делам Европы Вессом Митчеллом, советником президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, помощником министра обороны Штатов по вопросам международной безопасности Робертом Каремом, лидером демократов в Конгрессе США Нэнси Пелози, а также выступил в Совете внешних отношений.

Яценюк подчеркнул, что одним из главных вопросов, обсуждаемых им во время встреч, был "геополитический вопрос, стоящий на повестке дня Украины и который должен стоять на повестке дня всего мира, в том числе Соединенных Штатов Америки": "Президент Путин проводит свои выборы на украинской территории — Автономной Республике Крым. Он назначил эти выборы, а точнее собственное переназначение, на 18 марта, — именно в день незаконной аннексии, оккупации украинской территории".

"Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных партнеров и со стороны США относительно того, что выборы на украинской территории могут проводиться только по отношению к президенту Украины, а не президента России. И здесь мир и Соединенные Штаты Америки в первую очередь, как лидер свободного мира, должны заявить собственную позицию", — сказал лидер "Народного фронта".

Он сообщил, что фракция "Народного фронта" зарегистрировала проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к странам Большой семерки, ОБСЕ и всему свободному миру в связи с незаконной подготовкой выборов президента России на временно оккупированной части территории Украины: "Думаю, что украинский парламент свою волю проявит. Сейчас надо, чтобы и Соединенные Штаты, и страны Большой семерки, и Европейский союз так же заняли позицию по незаконности выборов президента России на украинской территории".

Политик добавил, что приветствует решение Соединенных Штатов Америки относительно так называемого "кремлевского списка": "Вопрос в имплементации этого решения, а именно — в введении санкций по отношению к лицам, совершившим международные преступления как против украинского государства, так и против западного мира в том числе. Ведь не секрет, что Россия вмешивается в западные выборы. И не секрет, что Россия будет вмешиваться в украинские выборы. И для Путина украинские, и президентские, и парламентские выборы будут не менее значимы, чем выборы в западном мире, или даже собственное переизбрание".

Напомним, Арсений Яценюк будет находиться с визитом в Вашингтоне и 7 февраля. В рамках поездки также запланирована его встреча с сенатором США от Республиканской партии Робертом Портманом и выступления в Атлантическом совете и Heritage Foundation.