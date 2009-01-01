Западные СМИ назвали имя смертника, устроившего теракт в Манчестере

Власти Британии знали о возможном преступлении и его исполнителе, утверждают журналисты.

Полицейские в Манчестере, иллюстрация Reuters

взрыв на стадионе осуществил 23-летнийСалман Абеди.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные американского телеканала CBS News.

В результате инцидента были ранены не менее 119 человек, сообщает УНИАН, опираясь на сведения Daily Mail.

"… власти Великобритании знали о возможном теракте и его исполнителе", — утверждает канал.

Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители в рамках расследования теракта задержали мужчину.