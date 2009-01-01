Западные СМИ рассказали, как ротации в Белом доме вызывают головную боль в Кремле

Никто в Москве особо не заинтересован в кадровых изменениях в Вашингтоне, сказал высокопоставленный чиновник.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Перестановки в Администрации президента США Дональда Трампа вызывают у российских чиновников головную боль.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники среди российских чиновников, сообщает ТСН.

Журналисты отмечают, что российская элита ожидала оттепели в российско-американских отношениях из-за избрания Трампа президентом, однако ожидания на это резко упали.

"Никто больше не обращает внимания или ожидает каких-либо улучшений", — сказал неназванный собеседник, близкий к российскому правительству, который дал комментарий на условиях анонимности, поскольку не имеет полномочий обсуждать внешнеполитические вопросы.

Используя народное выражение о том, как "турбулентность" в Белом доме воспринимают в официальных кругах Москвы, источник сказал: "Собака лает, караван движется дальше".

Российские чиновники, которые пытаются взаимодействовать с администрацией США относительно общих организационных вопросов, частно говорят, что турбулентность в Белом доме вызывает головные боли, поскольку они не знают, с кем общаться, или могут ждать неделями ответов на свои вопросы.

Впрочем, есть среди российских чиновников и те, кто особо не переживает из-за перемен в Белом доме, ведь считают, что назначенные Трампом люди вряд ли изменят курс отношений между США и РФ.

"Мне кажется, что никто в Москве особо не заинтересован в кадровых изменениях в Вашингтоне", — сказал неназванный бывший высокопоставленный чиновник, который знаком с мнением Кремля.

Примечательно, что только с начала 2017 года из Белого дома уволился советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, прес-секретарь Шон Спайсер и директор по связям администрации президента Энтони Скарамуччи. Последний проработал на должности всего 10 дней.

Напомним, ранее политолог рассказал, как "агенты Кремля" Трамп и Тиллерсон оказались за гранью провала.