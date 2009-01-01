Трамп впервые намекнул на поддержку целостности Украины — западные СМИ

Трамп лишь коротко упомянул о конфликте на Донбассе в письме к президенту Дале Грибаускайте.

Дональд Трамп Reuters

В Авдеевке говорят, что недавнее насилие вероятно было необходимо, чтобы заставить президента США Дональда Трампа показать четко свою позицию.

Об этом пишет американское издание New York Times, напоминая, что заявления Трампа о трехлетней войне на Донбассе были неоднозначны, пишет ZN.UA.

Он сначала сказал, что может отменить санкции против России, которая анексировала Крым и вторглась на Восток Украины. Однако, посол США в ООН Никки Хейли призвала прекратить российскую оккупацию украинского полуострова и немедленно прекратить бои на Донбассе.

На прошлой неделе в письме к президенту Литвы Трамп, казалось, поддержал слова своего посла и лично выразил свою поддержку целостности Украины. Отсутствие четкости в позиции новой администрации смущает чиновников по обе стороны, особенно в Киеве, где с тревогой боятся разворота Трампа к России.

"Очень важно, чтобы Трамп и его администрация разобрались в ситуации и собрали как можно больше информации. Очевидно, что правительство России хочет использовать переходный период, чтобы навязать свою версию событий и распространить дезинформацию", — цитирует издание вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко.

Трамп лишь коротко упомянул о конфликте на Донбассе в письме к президенту Дале Грибаускайте. Он поздравил ее страну с днем независимости и поблагодарил за поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус назвал это упоминание "действительно ценным", поскольку оно появилась после "несколько фрагментированных комментариев" от Трампа.

"Нам действительно нужно лидерство США здесь", — сказал Линкевичус, напомнив, что его страна отправила 30 своих военных советников на Восток Украины.

Издание напоминает, что Литва активно призывает к защите украинского суверенитета в дипломатическом поле и помогает Украине гуманитарно и военно. Линкевичус, который побыл в Авдеевке на прошлой неделе, чтобы встретиться с военными и гражданскими представителями, подчеркнул, что его страна поддерживает улучшение отношений с Россией, "но не за счет ценностей и принципов".

Напомним, ранее в США призвали Трампа дать оружие Украине, а он обещал разобраться, что происходит на Донбассе.