Западные СМИ рассказали о поставках в Украину американских гранатометов

Посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины.

Поставки PSRL Украине не противоречат Минску army-news.ru

Компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.

Об этом идет речь в сообщении "Голоса Америки".

По словам главного директора компании Ричарда Вендивера, сотрудничество с Украиной стартовало два года тому назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украине в 2016 году. Речь идет о гранатомете PSRL — это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.

"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы — в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США", — цитирует издание Вендивера.

По словам частного производителя оружия, лицензию получить было нелегко.

"Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических препятствий, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов", — сказал он.

По словам руководителя компании AirTronic USA, посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании.

"Соглашение возобновляется ежегодно, поэтому это зависит от потребностей Украини. В настоящее время оно не ограничено временем", — сказал он.

Как уверяет Вендивер, все произошло путем традиционного процесса заполнения документов на получение лицензии. К процессу также присоединилось посольство Украины в США.

В комментарии изданию посол Украины в США Валерий Чалый подчеркнул: "Создание условий для налаживания такого сотрудничества - это то, чем мы занимаемся. В свое время мы построили компанию AirTronic USA с "Укроборонпромом" и дальше они уже развивали это сотрудничество".

Чалый отмечает, что существуют различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США в Украине.

"Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, прошел через Палату представителей и Сенат и будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно на летальное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу. Но бизнес-поставки это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США Трампу рекомендовали дать Украине грант на покупку Javelin.