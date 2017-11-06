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Западный эксперт назвал условие, при котором ДНР и ЛНР развалятся

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Путин точно не хочет исчезновения "республик", сказал Уилсон.

боевики, донбасс, снайпер
Боевики на Донбассе, иллюстрация Twitter
Британский политолог, профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон считает, что при выводе войск России с Донбасса самопровозглашенные ДНР и ЛНР развалятся.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время эксперт подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "точно не хочет исчезновения… "республик" — это будет колоссальное поражение".

"Полный вывод войск будет означать только одно — "республики" развалятся. Я не вижу другого логического сценария. Однако я не думаю, что сейчас Россия этого хочет, потому что это станет грандиозной потерей веры", — добавил собеседник.

По его словам, "может произойти демилитаризация и без полного вывода войск". "...это, пожалуй, и является тем, о чем договариваются Сурков (помощник российского лидера Владислав СурковРед.) и Волкер (спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт ВолкерРед.). Что-то вроде сокращения военной поддержки (так называемых ДНР и ЛНР — Ред.) выглядит возможным", — отметил Уилсон.

Ранее командир 46 отдельного батальона спецназначения ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") выразил мнение, что наша страна вернет под свой контроль захваченную часть Донбасса через десять лет, а аннексированный Россией Крым — через 25.

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Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, войска, Путин, Уилсон, Сурков, Волкер
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