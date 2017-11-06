Западный эксперт назвал условие, при котором ДНР и ЛНР развалятся

Путин точно не хочет исчезновения "республик", сказал Уилсон.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Twitter

Британский политолог, профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондонасчитает, что при выводес Донбассаразвалятся.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время эксперт подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "точно не хочет исчезновения… "республик" — это будет колоссальное поражение".

"Полный вывод войск будет означать только одно — "республики" развалятся. Я не вижу другого логического сценария. Однако я не думаю, что сейчас Россия этого хочет, потому что это станет грандиозной потерей веры", — добавил собеседник.

По его словам, "может произойти демилитаризация и без полного вывода войск". "...это, пожалуй, и является тем, о чем договариваются Сурков (помощник российского лидера Владислав Сурков — Ред.) и Волкер (спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер — Ред.). Что-то вроде сокращения военной поддержки (так называемых ДНР и ЛНР — Ред.) выглядит возможным", — отметил Уилсон.

Ранее командир 46 отдельного батальона спецназначения ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") выразил мнение, что наша страна вернет под свой контроль захваченную часть Донбасса через десять лет, а аннексированный Россией Крым — через 25.