"Запасной аэродром" на Пиренеях. Журналисты показали активы Порошенко в Испании

Сердце "испанской империи" Порошенко — усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с людьми из его ближайшего окружения владеет элитной недвижимостью в Испании.

Об этом идет речь в частном расследовании, которое было подготовлено беглым нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке бывшего замглавы АП экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В расследовании говорится о значительном количестве недвижимости в разных регионах Испании и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами, пишет "Страна".

По утверждению репортеров сердце "испанской империи" Порошенко — усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Вилла Порошенко — двухэтажный дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе.

Как следует из документов, дом 1993-го года постройки площадью 1 254 кв.м. И расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв.м. с крытым тренажерным залом.

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел в 30 июня 2008 года через компанию "Feruvita S.L." за 4 млн евро у компании Basmati Invesment Limited, зарегистрированной в оффшорной зоне на острове Джерси.

Расследователям показался любопытным тот факт, что капитал "Feruvitа" регулярно увеличивался.

Первое такое увеличение на сумму 890 тыс. евро произошло 22 декабря 2008-го года. Все акции, выпущенные для увеличения капитала, были приобретены компанией Prime Assets Capital (это фирма, на которую зарегистрированы активы Порошенко, в частности компания "Рошен"), после чего капитал составил уже 4 004 006 долларов.

"С целью приобретения собственности, свободной от обязательств, в июне 2008 года Feruvita SL берет кредит у Deutsche Bank SAE (испанского подразделения Deutsche Bank) на сумму два с половиной миллиона евро, а 06.05.2011 еще один займ на сумму 119 тыс. евро", — значится в документах. Авалистом (поручителем) в этих операциях выступил лично Петр Порошенко. Что интересно — в обеих операциях он использовал паспорта Украины с разными номерами.

В расследовании детально расписано, как именно накапливался пул испанских активов президента Украины и представителей его ближайшего окружения. Так, в 2010 году в Марбелье была создана компания Lankashire Big Sl, акционером которой значился Игорь Кононенко, а управителем — Ирина Петровская. Сегодня эта юридическая структура является собственником 0,3 га земли в коттеджном городке "Cerca de los Monteros".

Сотрудничал с Петровской и Олег Гладковский. К его интересам относят компанию Toulousse Investments Sl, куда было влито свыше 3 млн евро, а также оформлена сделка по покупке огромного дома (884 м2) в Марбелье и участка земли, раскинувшегося почти на 1 га.

Исходя из материалов расследования, фактическими собственниками всех этих компаний являются Порошенко и его ближайшее окружение, которые выводят на них средства из Украины и в дальнейшем "легализуют" оные с помощью приобретения недвижимости и прочих активов в Испании, говорится в публикации.

"Возможно, Петр Порошенко приумножает свое недвижимое имущество в Испании, для последующего своего переезда на территорию этого государства, включая фактическую перевозку дорогостоящего имущества (ювелирные изделия, картины) и денежные средства в наличной форме", — сказано в расследовании.

Напомним, ранее были обнародованы так называемые "пленки Онищенко", на которых якобы звучит голос украинского президента Петра Порошенко, который дает добро на закрытие уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.

Позднее Онищенко рассказал испанским прокурорам о коррупции в окружении Порошенко.

Кроме того, также Онищенко рассказал, как был посредником между Порошенко и Тимошенко при скупке голосов в Раде.

Как известно, в апреле 2016 года были опубликованы фото отдыха Порошенко в Испании.

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