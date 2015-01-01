Заплатили страшную цену. Дейнега рассказал, как Украину спасли от краха

Стадо баранов голосовало за популистов, клянчило дешевый газ и ждало мессию вместо того, чтобы что-то делать самим, говорит волонтер.

Виталий Дейнега Главред

Даже если бы три года назад знали, что, вспыхнет война на Донбассе, доллар будет по 30 гривен, а безвиз мы не получим — все равно украинцам стоило выходить на Евромайдан, чтобы спасти стран от краха.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Пошел бы (на Евромайдан). Потому что иначе Украина была бы уже частью Таможенного союза и "кабанчиком" неслась туда, куда уже пришел Крым и Донбасс. Просто сейчас в заднице у нас полтора региона, а так сидели бы всей страной. А я, наверное, из нее бы уже уехал", — предположил волонтер.

"Я, как и вы, не доволен темпом реформ, но я почему-то с трудом представляю себе реформы полиции (пусть и такие кривые), введение ProZorro, е-деклараций, создание НАБУ, децентрализацию при президенте Януковиче", — продолжает Виталий.

"Мы все вместе тогда спасли страну от окончательного краха. К сожалению, не всю. И, к сожалению, цена, которую мы заплатили и будем продолжать платить, измерялась жизнями, покалеченным судьбами и стагнацией экономики. И это была цена не Майдана, а того, что мы, как стадо баранов, голосовали за популистов, клянчили дешевый газ и ждали мессию вместо того, чтобы что-то делать самим", — говорит Дейнега.

"Если мы не усвоим этот урок, то наши дети заплатят гораздо более страшную цену, чем уже заплатили мы. Наверное, за то, чтобы было иначе, мы сейчас и боремся", — резюмировал основатель волонтерского движения "Вернись живым".

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Напомним, ранее Виталий Дейнега назвал единственный путь деоккупации Донбасса, который не приведет к потере суверенитета.

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