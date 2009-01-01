Запретный плод сладок. Почему жители Крыма будут смотреть украинские телеканалы

Ситуация с украинским телевидением в Крыму еще хуже, чем в Донецке, говорит Ирина Бекешкина.

Ирина Бекешкина Главред

— это безусловно позитивный факт, потому что дает Украине возможность влияния на население полуострова, которого раньше не было.

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала в комментарии "Главреду".

"Но насколько это вещание будет эффективным и влиятельным, конечно же, будет зависеть от содержания, контента. То есть важно, насколько программа, которая будет вещаться на Крым, будет отвечать запросам жителей оккупированных территорий. К сожалению, мы не знаем этих запросов, так как провести объективное социологическое исследование очень трудно. Какую-то информацию, возможно, могут дать люди, которые живут на полуострове. Но в любом случае нужно понимать, что именно людям интересно, то есть информация должна отвечать их запросам и интересам", — говорит эксперт.

"Например, в Донецкой области долго боролись за то, чтобы установить вышку на горе Карачун. Этого добились, вышку поставили, чтобы можно было и на оккупированную территорию транслировать украинские каналы. А авторитетные люди спрашивали: "Ну, и что они увидят?". С одной стороны, жители этих территорий будут видеть, какая Украина плохая, по российскому телевидению, а с другой — какая Россия плохая, по украинскому ТВ. Поэтому вопрос в том, что будут им транслировать, и насколько этот контент будет отвечать потребностям этих людей", — подчеркнула социолог.

"Но не стоит и преувеличивать значение этого действия, — предупредила директор "Деминициатив". — Потому что со стороны России агитация гораздо мощнее. Лучшей агитацией для крымчан, вызывающей стремление вернуться в состав Украины, будет улучшение жизни в нашей стране. Потому что самым влиятельным каналом информации (о чем свидетельствуют и социологические опросы) является передача от человека к человеку. Ведь у многих крымчан в Украине остались родственники, знакомые, они общаются и переписываются по Интернету и сейчас. Для жителей Крыма будет существенным тот факт, насколько привлекательной будет жизнь в Украине".

"Но, повторюсь, само по себе начало украинского вещания на Крым — это позитив. Это будет праздником для оставшихся в Крыму проукраински настроенных людей, которым просто больше некуда деться по разным обстоятельствам, в том числе и люди старшего возраста. Есть — и яростно-пророссийские люди, которые все равно не будут смотреть украинские телеканалы. И есть немало тех, которым все равно с кем, лишь бы было лучше. Из них часть граждан просто будут бояться смотреть украинское телевидение. Ведь ситуация в Крыму еще хуже, чем в Донецке: там активно работают соответствующие службы, поэтому население просто будет бояться смотреть украинские телеканалы, чтобы их не заподозрили в симпатии к Украине. А часть таковых будет понемножку ловить и украинские каналы, потому что будет просто интересно", — поделилась мнением эксперт.

"Россия может попробовать бороться с этим вещанием. Но еще в советские времена боролись с разными "голосами Америки" и прочими, но людей в Советском Союзе это еще больше настраивало на то, чтобы эти "голоса" ловить и слушать — мол, если нельзя, значит, нужно. Запретный плод сладок", — резюмировала Ирина Бекешкина

Напомним, директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему украинское телевещание не поможет бороться за умы крымчан.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": ""Телебачення" в Крыму, или Попытка вернуть умы крымчан в Украину".