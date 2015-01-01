Запугивание, насилие и вербовка. Пограничники рассказали, что грозит украинцам в России

ФСБшники отбирают и проверяют содержимое и контакты мобильных телефонов.

Граница Украины и РФ фото: zn.ua

рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию без лишней необходимости в связи с психологическим и физическим давлением со стороны спецслужб РФ.

Об этом помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Олег Слободян пишет на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора", — заявил Слободян.

Он рассказал, что спецслужбы РФ ведут учет украинкцев, которые постоянно ездят в Россию, при помощи пограничной базы "Каскад-Поток".

По его словам, в зону риска попадают лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам, имеют родственников в приграничных районах РФ или владеют автомобилем российской регистрации.

По словам Слободяна, при срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у граждан Украины паспорта и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспорт выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

"Во время опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда бывают случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, об общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины", — подчеркнул Слободян.

По его словам, также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержимое и контакты мобильных телефонов.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в частности для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, краже)", — заявил представитель ведомства.

В связи с этим Госпогранслужба в очередной раз рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ без лишней надобности.

Напомним, летом в Крыму был задержан гражданин Украины Евгений Панов, обвиненный в подготовке диверсий на оккупированном полуострове. ФСБшники применили в нему пытки, требуя сознаться в несовершенных преступлениях, — били лектротоком, надевали пакет на голову и угрожали секс-насилием.